شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق التميمي تطلق «برنامج مدام» لإعداد المديرين المستقبليين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت شركة أسواق التميمي «برنامج مدام» وهو برنامج مُعدّ للشباب والشابات، ويهدف إلى تأهيل هذه المواهب لإدارة أسواق التميمي عن طريق تنمية المهارات القيادية.

ويمتد البرنامج لمدة ٣ سنوات، يطبّق فيها تقنيات التعليم المدمجة مع التدريب الميداني، ويمر فيها التدرب على محطات تدريبيّة مختلفة بإشراف مديرين حاليّين، مدة كل محطة 9 أشهر، يتعلم فيها إدارة (الأغذية الطازجة، مراقبة المخزون، خدمة العملاء، والمتجر المركزي)، ويعمل البرنامج على تجهيز أصحاب المواهب من السعوديين على دخول حقبة جديدة من عالم الإدارة في قطاع التجزئة الغذائية.

ويوفر «برنامج مدام» العديد من المزايا، منها: (تدريب وتطوير وبناء المهارات القيادية، زيادة في المكافأة أثناء البرنامج التدريبي، 5 % مبلغًا ماليًا مستردًا عند الشراء من أسواق التميمي، بيئة عملية محفزة على التطور الشخصي والمهني، خصومات لدى متاجر مختلفة، مزايا تأمين طبي واجتماعي منافسة ومميزة).

وينتهي المسار التدريبي للمتقدمين في البرنامج إلى مدير فرع من فروع أسواق التميمي، أو مدير أحد الأقسام التالية: (الأغذية الطازجة، مراقبة المخزون، خدمة العملاء، المتجر المركزي).

ويشترط البرنامج على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، حديث التخرج، من موظفي مجموعة أو أسواق التميمي، وعلى المتقدمين اجتياز الاختبارات الإلكترونية، والمقابلة الشخصية.

ويمكن للراغبين في التقدم للبرنامج تعبئة بياناتهم من خلال الرابط التالي: www.tamimimarkets.com/mudam-page.