شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتحول إلى التراجع نتيجة تزايد المخاوف حول كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الإثنين نتيجة تزايد المخاوف بشأن فيروس كورونا بالإضافة إلى صدور بيانات مخيبة للآمال.



وتلقى البيت الأبيض تأكيدات من قادة مجلس الشيوخ تفيد بأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الإنفاق على البنية التحتية الأمر الذي يدعم النمو الاقتصادي.



وفيما يتعلق بأخبار جائحة كورونا، قفز المتوسط اليومي للإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية إلى 72 ألف حالة، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير/شباط.



ونتيجة لتزايدة حالات الإصابة بفيروس كورونا، حذر أعضاء بالبنك المركزي الأمريكي من تداعيات ذلك على تعافي الاقتصاد في الفترة المقبلة لا سيما في ظل ظهور سلالة أو متحور دلتا سريع التفشي.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر "آي إس إم" لمديري المشتريات الصناعي الأمريكي انخفض إلى 59.5 نقطة في يوليو/تموز من 60.6 نقطة في يونيو/حزيران بيما أشارت التوقعات إلى ارتفاع المؤشر عند 60.8 نقطة.



وفي سوق النفط، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 3.6% أو ما يعادل 2.69 دولار وأغلق عند 71.26 دولار للبرميل.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 3.3% أو ما يعادل 2.52 دولار وأغلق عند 72.89 دولار للبرميل.



وفي ختام التداولات، تراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 97 نقطة) إلى 34838 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 35192 نقطة وأقل مستوى عند 34808 نقاط.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 8 نقاط) إلى 4387 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4422 نقطة وأقل مستوى عند 4384 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 8 نقاط) إلى 14681 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 14770 نقطة وأقل مستوى عند 14685 نقطة.