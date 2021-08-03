شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة ترتفع 2% بفعل انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ورغم تحسن حالة الطقس في الولايات المتحدة.



وشهدت مناطق في ولايات الغرب والوسط الأمريكية انخفاضا في درجات الحرارة وتساقطا للأمطار الأمر الذي تسبب في تلاشي مخاوف المستثمرين حيال جفاف الطقس.



ومن المنتظر إعلان وزارة الزراعة الأمريكية في وقت لاحق اليوم الإثنين عن تقرير حالة المحاصيل.



وتلقى البيت الأبيض تأكيدات من قادة مجلس الشيوخ تفيد بأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الإنفاق على البنية التحتية الأمر الذي يدعم النمو الاقتصادي كما يدعم الطلب على المحاصيل الزراعية.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 21:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 نقطة وأقل مستوى عند 91.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 2% وأغلقت جلسة الإثنين عند 5.58 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 5.59 دولار وأقل سعر عند 5.4 دولار.