شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنخفض رغم الضغوط على الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الإثنين رغم الضغوط على الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات.



وتلقى البيت الأبيض تأكيدات من قادة مجلس الشيوخ تفيد بأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الإنفاق على البنية التحتية الأمر الذي يدعم النمو الاقتصادي.



وفيما يتعلق بأخبار جائحة كورونا، قفز المتوسط اليومي للإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية إلى 72 ألف حالة، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير/شباط.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر "آي إس إم" لمديري المشتريات الصناعي الأمريكي انخفض إلى 59.5 نقطة في يوليو/تموز من 60.6 نقطة في يونيو/حزيران بيما أشارت التوقعات إلى ارتفاع المؤشر عند 60.8 نقطة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 نقطة وأقل مستوى عند 91.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 19:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 25.4 دولار للأوقية.