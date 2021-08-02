شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط 3% مع زيادة في إمدادات «أوبك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبطت أسعار النفط بما يزيد على ثلاثة في المائة اليوم الاثنين، بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين والولايات المتحدة، أكبر مستهلكي النفط في العالم، في حين أثار ارتفاع إنتاج الخام من منتجي أوبك مخاوف من ضعف في الطلب ووفرة في المعروض.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 2.52 دولار، أو 3.3 بالمائة، لتسجل عند التسوية 72.89 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.69 دولار، أو 3.6 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 71.26 دولار للبرميل.

وأظهر مسح اليوم أن نمو نشاط المصانع في الصين تراجع بشكل حاد في يوليو مع انكماش الطلب للمرة الأولى في أكثر من عام.