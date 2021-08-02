شكرا لقرائتكم خبر نادك تبدأ تشغيل مشروع الطاقة الشمسية في حرض نهاية أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقعت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) بدء التشغيل التجاري لمشروع الطاقة الشمسية في حرض بنهاية أكتوبر المقبل.

وأوضحت (نادك) في بيان أمس، أنها في صدد الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع الطاقة الشمسية في حرض، حيث بلغت نسبة الإنجاز المتحقق 85%، وبحسب التقديرات سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى في نهاية شهر أغسطس 2021م وذلك بتشغيل 10 ميجاوات، والانتهاء من المرحلة النهائية للمشروع بطاقة 30 ميجاوات في نهاية شهر أكتوبر 2021م والبدء في التشغيل التجاري للمشروع في حينه.

وعن أسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقا قالت الشركة «لا تزال القوة القاهرة الناجمة عن جائحة فايروس كورونا المستجد (COVID-19) تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، مما نتج عنها تأجيل لبعض أنشطة التوريد للمشروع وتأخير أعمال التنفيذ».

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن الأثر المالي عند الانتهاء من الأعمال الإنشائية والبدء بالتشغيل التجاري للمشروع.

ويأتي هذا إشارة إلى إعلان الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) على موقع تداول بتاريخ 29 مارس 2021م، عن آخر التطورات بخصوص إبرام اتفاقية مشروع الطاقة الشمسية بـ 30ميجاوات بمشروع الشركة في حرض.