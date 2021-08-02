أرامكو: لا خطط للدخول في أنشطة البيتكوين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفت شركة أرامكو السعودية أمس، ما تم تداوله عبر تقارير إعلامية تزعم أن عملاق النفط يخطط للدخول في أنشطة بيتكوين.

وأكدت «أرامكو السعودية» في بيان لها، أن الادعاءات التي تزعم أنها تخطط للدخول في أنشطة البيتكوين لا صحة لها جملة وتفصيلا.

وأوضحت أن هذا البيان جاء إشارة إلى ما تداولته تقارير مؤخرا تزعم أن أرامكو السعودية تخطط للدخول في أنشطة البيتكوين.

وكانت تقارير أشاعت أن أرامكو تخطط لاستخدام الغاز الزائد المتبقي من إنتاج النفط في تعدين بيتكوين.

وتمثل عملية التعدين، إطلاق عملات بيتكوين جديدة للتداول، حيث يقوم المعدنون بالتحقق من المعاملات على

سجلات تقنية سلاسل الكتل blockchain للمساعدة في تجنب الاحتيال، وكمكافأة، يتم منحهم عملة بيتكوين جديدة.

وللتحقق من المعاملات، يجب على المعدنين حل معادلات رياضيات معقدة للغاية، بشكل أساسي عن طريق التجربة

والخطأ، الأمر الذي يتطلب أنظمة كمبيوتر معقدة وقدرا كبيرا من القوة الحاسوبية. وتستهلك هذه القوة الحاسوبية الكثير من الكهرباء.