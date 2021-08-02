شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع ملكية «التأمينات» في 30 شركة مدرجة بعد دمج التقاعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدثت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سجل ملكيتها في مركز إيداع الأوراق المالية، لتعكس ملكيتها لجميع الملكيات المسجلة سابقا باسمها وباسم المؤسسة العامة للتقاعد، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بدمج المؤسستين وبنقل جميع أصول مؤسسة التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية ابتداء من 1 أغسطس.

وبحسب قائمة كبار الملاك المنشورة على موقع «تداول» ارتفعت الملكية الجديدة للتأمينات في 30 شركات مدرجة.

وقالت المؤسسة في بيان لها إنه بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وحلول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محل المؤسسة العامة للتقاعد في جميع ما لها من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها وبنقل جميع أصول المؤسسة العامة للتقاعد بجميع أنواعها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك ابتداء من تاريخ 22 / 12 / 1442 (01 / 08 / 2021)، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء المذكور، فقد حدث سجل ملكيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مركز إيداع الأوراق المالية؛ لتعكس ملكيتها لجميع الملكيات المسجلة سابقا باسم المؤسسة العامة للتقاعد.

وأضافت أنه نتيجة لذلك سيظهر تغير في ملكيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في بعض الشركات على موقع تداول السعودية.

30 شركة ارتفعت فيها ملكية التأمينات بعد الدمج:

البنك السعودي للاستثمار 30.56 %

بنك الرياض 21.09 %

البنك الأهلي السعودي 13.21 %

مصرف الراجحي 9.61 %

البنك العربي الوطني 7.63 %

البنك السعودي الفرنسي 12.60 %

البنك السعودي البريطاني 6.38 %

بتروكيم 24.98 %

التعاونية للتأمين 36.77 %

الخزف السعودي 14.40 %

اسمنت الجنوبية 14.17 %

اسمنت القصيم 13.59 %

الاسمنت السعودية 6.15 %

اسمنت ينبع 7.42 %

اسمنت الشرقية 5.75 %

مجموعة صافولا 10.99 %

المجموعة السعودية 13.14 %

ينساب 11.07 %

سابك 7.64 %

سابك للمغذيات الزراعية 10.91 %

الاتصالات السعودية 6.16 %

اتحاد اتصالات 9.54 %

الدوائية 8.15 %

التصنيع الوطنية 9.16 %

أسواق عبدالله العثيم 9.13 %

المتقدمة 6.78 %

دور للضيافة 6.69 %

المواساة 5.75 %

سيرا القابضة 5.35 %

بدجت 5.03 %