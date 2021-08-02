«موديز» تمنح المؤسسة الإسلامية Aa3 في تصنيف القوة المالية للتأمين

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ويعكس هذا التأكيد دورها كمؤسسة رائدة متعددة الأطراف في العالم لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وتوفير منتجات التأمين وإعادة التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يشير التصنيف إلى التحسن الكبير في المركز المالي للمؤسسة وحوكمة المخاطر في ظل ما تجده المؤسسة من دعم مستمر من «البنك الإسلامي للتنمية»، ومن الأعضاء السياديين في منظمة التعاون الإسلامي.
وسلطت وكالة «موديز» الضوء على تعزيز الجودة الائتمانية المستقلة للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على مدى السنوات الماضية من خلال محفظتها الاستثمارية عالية السيولة وكفاية رأس المال القوية، على الرغم من ضغوط جائحة فيروس كورونا، إلا أن ربحية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات كانت مرنة في عام 2020، واستفاد اتساق صافي الدخل البالغ 6.2 ملايين دينار إسلامي مع نسبة مجمعة (43.7) من تغطية الأعمال المعززة، وتقليل المخاطر وتركيز الأعمال/ العملاء، كذلك من مكاسب الكفاءة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الأستاذ أسامة القيسي، أن المؤسسة ستواصل على وجه التحديد دعمها للبلدان الأعضاء من أجل التعافي من تداعيات أزمة جائحة كورونا من خلال الاعتماد على النهج الثلاثي الأركان المتمثل في الاستجابة، والاستعادة، والبدء من جديد، وذلك بما يتماشى مع مبادرات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
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