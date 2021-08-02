شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 2-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الاثنين 2-8-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيه عند مستوى 711.042 مليار جنيه.



إيقاف تداول 30 شركة إيقاف تداول 30 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 30 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ القاهرة للدواجن، المصرية للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، التعمير والاستشارات الهندسية، الألومنيوم العربية، الدلتا للسكر، حديد عز، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، القاهرة للإسكان والتعمير، شركة النصر للأعمال المدنية، الشمس للإسكان والتعمير، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، القناة للتوكيلات الملاحية، العز الدخلية للصلب-الإسكندرية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ بنك البركة مصر، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، أسمنت سيناء، جولدن تكس للأصواف، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، دلتا للطباعة والتغليف، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، العربية للأسمنت.

البورصة تربح 3.9 مليار جنيه البورصة تربح 3.9 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيه عند مستوى 711.042 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 578.8 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 72 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.53%، والعرب على 5.94% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.43%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 56.1 مليون جنيه، 11.4 مليون جنيه، 24.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 65.8 مليون جنيه، 18.8 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11%، ليغلق عند مستوى 10821 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2379 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13309 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4191 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2813 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3803 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 3050 نقطة.

وصعدت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 99 شركة، ولم تتغير مستويات 22 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بسعر إغلاق 14.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.47%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 25.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.96%.

- بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية بسعر إغلاق 15.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.53%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 11.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.22%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 39.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.19%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 36.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.97%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 49.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.54%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 56.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.22%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 5.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.67%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 2.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.