شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة المصرية بجلسة الاثنين على رأسها "الشحن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 4.83%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.44%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.39%، ثم قطاعي الموارد الأساسية والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.35%، 1.34%، على التوالي، وصعد قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.6%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.51%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.21%، ثم قطاعي العقارات والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.04%، 0.02%، على التوالي.

فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 2.52%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 1.3%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.14%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.89%، ثم قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.45%، 0.43%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.22%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيه عند مستوى 711.042 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 578.8 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 72 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.53%، والعرب على 5.94% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.43%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 56.1 مليون جنيه، 11.4 مليون جنيه، 24.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 65.8 مليون جنيه، 18.8 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11%، ليغلق عند مستوى 10821 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2379 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13309 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4191 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2813 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3803 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 3050 نقطة.

وصعدت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 99 شركة، ولم تتغير مستويات 22 شركة.