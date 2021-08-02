شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز مشروعات شركات قطاع الأعمال العام في مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

1- تنفيذ مشروعات مرافق جديدة بقيمة 774 مليون جنيه منها مشروعات الصرف الصحي لقرى الطوناب والرديسية بحري، والرئيسية في محافظة أسوان .

2- تنفيذ شبكة انحدار ومحطات الرفع وخطوط طرد وعدد ثلاث محطات معالجة ، ضمن مبادرة حياة كريمة وذلك بقيمة 598 مليون جنيه.

3- تنفيذ أعمال مياه وصرف وطرق بمنطقة الزرايب بمدينة 15 مايو بقيمة إجمالية 176 مليون جنيه.

4- تنفيذ مشروعات خدمات بمركز الوقف بمحافظة قنا بتكلفة تصل لنحو 700 مليون جنيه، تشمل 30 مشروعا خدميا.

5- رفع كفاءه مستشفى الوقف المركزي وتجهيزها، وإنشاء مبنى ملحق لمستشفى الوقف المركزي وتجهيزها، وإحلال وتجديد اسعاف الوقف الرئيسي وتوسعات محطة معالجة صرف صحي وانشاء ورصف طريق من بابور الزنقور.

6- توصيل الغاز الطبيعي لقرية المراشده بجانب انشاء مغذي جديد لتدعيم القرية وتدعيم القرية وجزيرة العبل والقلمينا، بجهد منخفض وبجهد متوسط، وتأهيل ترعة محجر دندره، بجانب صيانة وتطوير المبنى الاداري و احلال وتجديد السور لمركز شباب عزبة علام.

7- تنفيذ مشروع يضم 8 قرى بمركز ادفو محافظة أسوان ، عبارة عن تنفيذ شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد ،ومحطات معالجة بمليار جنيه.

8- تنفيذ مشروع توصيل المرافق لمركز أبو تشت بمحافظة قنا؛وذلك بتكلفة تصل لنحو 2.6 مليار جنيه.

9- تنفيذ مشروعات بمركز المراغة محافظة المينا تقدر بنحو 2 مليار جنيه .

10- تنفيذ مرافق بقري كفر الشيخ والبحيرة والغربية والشرقية.