شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع بعد بيانات النشاط الصناعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل ضعف العملة الأمريكية فضلا عن صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في اليابان ارتفع إلى 53 نقطة في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع المؤشر بشكل طفيف عند 52.4 نقطة بعد تسجيل مستوى 52.2 نقطة في يونيو/حزيران.



بالمقارنة، كشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر "آي إس إم" لمديري المشتريات الصناعي الأمريكي انخفض إلى 59.5 نقطة في يوليو/تموز من 60.6 نقطة في يونيو/حزيران بيما أشارت التوقعات إلى ارتفاع المؤشر عند 60.8 نقطة.



وارتفعت ثقة المستهلك الياباني أيضا إلى مستوى 37.5 نقطة في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع عند مستوى 37 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 109.3، وسجلت العملة أعلى سعر اليوم عند 109.7 في حين سجل أقل سعر عند 109.1.