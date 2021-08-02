شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع قليلاً مع استمرار متابعة تطورات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل إقبال المستثمرين على أصول المخاطرة، وقلصت العملة الأمريكية خسائرها مع استمرار متابعة المستثمرين لتطورات جائحة كورونا.



وتلقى البيت الأبيض تأكيدات من قادة مجلس الشيوخ تفيد بأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الإنفاق على البنية التحتية الأمر الذي يدعم النمو الاقتصادي.



وفيما يتعلق بأخبار جائحة كورونا، قفز المتوسط اليومي للإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية إلى 72 ألف حالة، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير/شباط.



ونتيجة لتزايدة حالات الإصابة بفيروس كورونا، حذر أعضاء بالبنك المركزي الأمريكي من تداعيات ذلك على تعافي الاقتصاد في الفترة المقبلة لا سيما في ظل ظهور سلالة أو متحور دلتا سريع التفشي.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر "آي إس إم" لمديري المشتريات الصناعي الأمريكي انخفض إلى 59.5 نقطة في يوليو/تموز من 60.6 نقطة في يونيو/حزيران بيما أشارت التوقعات إلى ارتفاع المؤشر عند 60.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 نقطة وأقل مستوى عند 91.9 نقطة.