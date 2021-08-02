شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق خسائره و"برنت" يهبط بأكثر من 3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين رغم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ووسع الخام خسائره في ظل المخاوف بشأن الطلب الصيني.



وكشفت بيانات حكومية عن أن نشاط المصانع في الصين سجل أكبر وتيرة تباطء شهرية منذ نحو عام ونصف العام، وذلك خلال يوليو/تموز الماضي نتيجة زيادة تكلفة المواد الخام وصيانة المعدات.



وعلاوة على ذلك، انخفضت واردات الصين في يونيو/حزيران إلى أدنى مستوى في نحو عام، وهو ما عمق من المخاوف حيال الطلب على النفط.



وفي سياق منفصل، ارتفع إنتاج النفط من منظمة "أوبك" في يوليو/تموز مسجلا أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان عام 2020.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 نقطة وأقل مستوى عند 91.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 18:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.6% إلى 71.2 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 3.#% إلى 72.9 دولار للبرميل.