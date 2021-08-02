شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الأغذية: مصر فى الاتجاه السليم لنمو الصادرات وتحسين الجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن مصر اليوم يتوافر بها صناعة وطنية قوية وقادرة على المنافسة المحلية والدولية، مشيدا بجهود وزارة التجارة والصناعة فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الغذائى، مشيرًا أن سلامة الغذاء هى الأساس وكلمة السر فى زيادة التنافسية ونمو الصادرات المصرية.

جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح معرض "افريقيا للتصنيع الغذائي" فى دورته التاسعة والذى افتتحه وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ويقام تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وتنظمه شركة انفورما ماركتس العالمية بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية وغرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات.

وشارك فى المعرض الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية ومحمود البسيونى المدير التنفيذى للغرفة، بالإضافة إلى نحو 140 شركة دولية ومحلية فى مجال تصنيع الأغذية والمشروبات.

واكد الجزايرلى، أن تحقيق الصادرات المصرية نموا 13% فى النصف الاول من هذا العام فى ظل جائحة كورونا يعد إنجاز كبير للحكومة وجميع القائمين على رفع تنافسية المنتج المحلى.

وأشار أن السعودية من أكثر البلاد التى تحقق فيها الصادرات المصرية نموا بالمقارنة بأزمات التصدير التى كانت تواجهها فى السنوات الماضية، موجها الشكر لهيئة سلامة الغذاء والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة لدورها فى رفع تنافسية الصناعات الوطنية وحل المشكلات التى كانت تواجه الصادرات الوطنية.

واضاف، كما أن الصناعات الغذائية كانت تواجه تحدى كبيرا فى وجود رقابة فاعلة تساعد وتوجه الشركات لتحسين الأداء ورفع مستوى الجودة بالتوافق مع الإشترطات والمعايير الدولية، وهو الإنجاز الذى تحقق بوجود هيئة سلامة الغذاء التى تعمل كاستشارى للمصانع والشركات الغذائية «ببلاش» على حد تعبيره.

وقال:« مصر الآن فى الاتجاه السليم لرفع تنافسية الصادرات وتحسين الجودة ونمو الاستثمار الصناعى، مضيفًا نحن فى غرفة الصناعات الغذائية فخورون جدا بالمستقبل والإنجازات التى حققتها الصناعات الغذائية نتيجة التغلب على أبرز المعوقات مثل تيسير الإجراءات التى كانت تواجه التسجيل وطرح المنتجات.

ولفت رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إلى أن نتيجة للاصلاحات التى شهدها قطاع الصناعات الغذائية ودور هيئة سلامة الغذاء فى رفع التنافسية نشهد حاليا تزايد فى عدد الشركات المسجلين بالقائمة البيضاء.

وأشار أن شركات الأغذية الخاصة فى مصر تطرح منتجاتها بمجرد الأخطار وليس التسجيل كما كان يحدث فى مصر والعالم، كما أن 10% فقط من خاماتنا الصناعية يتم سحب عينات منها، كما يتم تطبيق اسس معايير المخاطر فى سحب العينات.