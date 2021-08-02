شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 2-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 2-8-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيه عند مستوى 711.042 مليار جنيه.

إيقاف تداول 30 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 30 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ القاهرة للدواجن، المصرية للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، التعمير والاستشارات الهندسية، الألومنيوم العربية، الدلتا للسكر، حديد عز، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، القاهرة للإسكان والتعمير، شركة النصر للأعمال المدنية، الشمس للإسكان والتعمير، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، القناة للتوكيلات الملاحية، العز الدخلية للصلب-الإسكندرية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية. إيقاف تداول 30 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 30 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ القاهرة للدواجن، المصرية للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، التعمير والاستشارات الهندسية، الألومنيوم العربية، الدلتا للسكر، حديد عز، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، القاهرة للإسكان والتعمير، شركة النصر للأعمال المدنية، الشمس للإسكان والتعمير، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، القناة للتوكيلات الملاحية، العز الدخلية للصلب-الإسكندرية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ بنك البركة مصر، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، أسمنت سيناء، جولدن تكس للأصواف، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، دلتا للطباعة والتغليف، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، العربية للأسمنت.

البورصة تربح 3.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيه عند مستوى 711.042 مليار جنيه. البورصة تربح 3.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيه عند مستوى 711.042 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 578.8 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 72 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.53%، والعرب على 5.94% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.43%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 56.1 مليون جنيه، 11.4 مليون جنيه، 24.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 65.8 مليون جنيه، 18.8 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11%، ليغلق عند مستوى 10821 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2379 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13309 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4191 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2813 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3803 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 3050 نقطة.

وصعدت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 99 شركة، ولم تتغير مستويات 22 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الأهرام للطباعة والتغليف، العربية للمحابس، القاهرة للإسكان والتعمير، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، المصرية للمنتجعات السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، ام.ام جروب للصناعة والتجارية العالمية، 410 سهم، 148.6 ألف سهم، 570 ألف سهم، 25 ألف سهم، 54 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 20 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، رواد السياحة-رواد، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 5 آلاف سهم، 32277 سهم، 70.3 مليون سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الأهرام للطباعة والتغليف، العربية للمحابس، القاهرة للإسكان والتعمير، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، المصرية للمنتجعات السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، ام.ام جروب للصناعة والتجارية العالمية، 410 سهم، 148.6 ألف سهم، 570 ألف سهم، 25 ألف سهم، 54 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 20 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، رواد السياحة-رواد، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 5 آلاف سهم، 32277 سهم، 70.3 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب 150 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 2000 سهم.

وأعلنت شركة المنصورة للدواجن، شراء المساهم محمد عبد الناصر حامد محمود عدد 279 ألف سهم بسعر 43.9104 جنيه بقيمة إجمالية 12.3 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 3.911% إلى 5.285%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.





فوريأعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، موافقة الجمعية العامة العادية على شراء 14.1 مليون سهم مملوكة لبنك مصر تمثل نسبة 14.988% من رأسمال شركة فوري بلس لخدمات البنوك وذلك بقيمة 1.15 جنيه للسهم الواحد في ضوء تقرير القيمة العادلة للسهم المعد على سبيل الاسترشاد من قبل المستشار المالي المستقل، وتفويض مجلس الإدارة في شراء نفس النسبة من البنك التجاري الدولي.