الهيئة السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للمقيمين المعتمدين (تقييم) تعقد مساء اليوم اجتماع الجمعية العمومية الثاني لعام 2021 م الذي سيعقد افتراضيا -عن بعد- برئاسة رئيس اللجنة التوجيهية عبدالعزيز الفريح كبير مستشاري الوزير.

ويتضمن الاجتماع التصويت على ثلاثة بنود رئيسة، تشمل اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الهيئة لعام 2020م، وإقرار حسابات الهيئة الختامية للعام المالي 2020م، وتعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أجره.

وتنوه الهيئة بأن التصويت وحضور الاجتماع يقتصر على الأعضاء الأساسيين والمنتسبين حاملي العضويات سارية المفعول، وسيكون بإمكان الأعضاء التصويت الكترونيا عبر حساب العضو في موقع «قيمة» حتى الساعة 12:00 مساء الثلاثاء 3 / 8 / 2021 م.