هيئة المنافسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عن عدم ممانعتها في إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة أمانة للتأمين التعاوني وشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني. وأوضحت الهيئة العامة للمنافسة في حسابها عبر «تويتر»، أن التركيز سيكون من خلال اندماج شركة عناية السعودية في شركة أمانة للتأمين. ووقعت شركتا «أمانة للتأمين» و»عناية السعودية» في مايو الماضي، اتفاقية اندماج ملزمة، يتم بموجبها دمج شركة عناية في شركة أمانة ونقل جميع أصول والتزامات شركة عناية إلى شركة أمانة.

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