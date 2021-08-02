تعاون سعودي فرنسي في الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة أمس في باريس بسفير التعاون الرقمي بجمهورية فرنسا هنري فيردي، بحضور الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد التميمي، والرئيس المكلف لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية الدكتور منير الدسوقي، وعدد من مسؤولي الجانبين.

وبحث الطرفان تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة وفرنسا في مجالات التحول التقني والرقمي والفضاء والابتكار.

كما ناقش الاجتماع تحفيز نمو الاقتصاد الرقمي ومنظومة الابتكار وتسريع تبني التقنيات الحديثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الاعتماد على المنصة الرقمية واللوجستية التي توفرها المملكة كمحور ربط للقارات، إضافة إلى مركز الثورة الصناعية الرابعة الذي تم تدشينه أخيرا في الرياض.

في سياق متصل التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله السواحة في باريس أمس برئيس قطاع الفضاء في شركة إيرباص جين مارك نصر، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات والأنظمة إريك بلانك، ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة هيميريا فيليب غوتيه، وذلك ضمن زيارته للجمهورية الفرنسية؛ لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الفضاء وتقنياته.

وجرى خلال تلك اللقاءات التي حضرها الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد التميمي ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المكلف الدكتور منير الدسوقي، بحث فرص التعاون الاستراتيجي في تطوير قطاع الفضاء، والاستثمار في المشروعات المشتركة المستقبلية في قطاع الفضاء، بما يحقق الأهداف المشتركة في المجالات

الاقتصادية والاستراتيجية.