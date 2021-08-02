65 % نمو الاستثمار الجريء في السعودية خلال النصف الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الاستثمار الجريء في السعودية خلال النصف الأول من عام 2021 نموا بنسبة 65%، بحسب منصة MAGNiTT المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة.

وأوضح تقرير الاستثمار الجريء في المملكة، الصادر أمس عن المنصة، أن النصف الأول شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 630 مليون ريال في شركات ناشئة سعودية، محققا نموا بنسبة 65% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن 2020 كان عاما إيجابيا للاستثمار الجريء في المملكة، إلا أن عام 2021 شهد تدفقات أكبر، إذ سجلت قيمة الاستثمارات الجريئة المنفذة خلال النصف الأول منه رقما قياسيا جديدا، بما يعادل 94% من إجمالي الأموال المستثمرة في الشركات السعودية الناشئة في عام 2020.

ووفقا للتقرير الذي يأتي برعاية الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، تقدمت المملكة من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة على 14% من إجمالي قيمة الاستثمار و21% من عدد الصفقات في المنطقة.

وأفاد التقرير أن النصف الأول من 2021، شهد نمو الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية بنسبة 1700% مقارنة بالعام الماضي، واستحوذت الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية والأغذية والمشروبات معا على 44٪ من الاستثمارات، في حين كان نحو ثلاثة أرباع المستثمرين الذين استثمروا في الشركات الناشئة السعودية في النصف الأول من عام 2021 من داخل المملكة.

وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء المهندس صالح الرشيد، اهتمام (منشآت) بتقديم الخدمات والبرامج والمبادرات الداعمة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز نموهم وقدراتهم التنافسية، بما في ذلك تحفيز بيئة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتغطية الفجوات التمويلية الحالية.

وأشار إلى أن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء عام 2018م أسهم بشكل مباشر في تطويــر منظومــة الاســتثمار الجــريء من خلال تحفيز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والاستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين الملائكيين.

وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك أن المملكة تشهد نموا في حجم ونوعية صفقات الشركات الناشئة، وظهور أعداد متزايدة من صناديق الاستثمار الجريء ومجموعات المستثمرين الملائكيين.

وشهدت المملكة زيادات قياسية في الاستثمار الجريء خلال الأعوام الماضية، وفي إطار رؤية المملكة 2030 تم إطلاق العديد من المبادرات الجديدة مؤخرا لتحفيز الاستثمار الجريء ونمو الشركات الناشئة.

يذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء شركة حكومية تأسست عام 2018م من قبل منشآت ضمن برنامج تطوير القطاع المالي. وتهــدف الشــركة إلى تطويــر منظومــة الاســتثمار الجــريء عن طريق اســتثمار 2.8 مليار ريال.

الاستثمار الجريء في السعودية

النصف الأول 2021

القيمة 630 مليون ريال

النمو 65% مقارنة بالنصف الأول 2020

المملكة بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

تقدمت إلى المرتبة الثانية

استحوذت على 14% من قيمة الاستثمار

استحوذت على 21% من عدد الصفقات