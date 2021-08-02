شكرا لقرائتكم خبر أمير الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس مجلس إدارة جمعية الجوف للطاقة المتجددة، الأمير فيصل بن نواف، رأس عبر الاتصال المرئي الاجتماع التعريفي للشركاء المحتملين للجمعية مع الإدارات الحكومية والمؤسسات المجتمعية والجهات ذات العلاقة، بهدف الوصول إلى التزامات وإسهامات القطاعات الحكومية والخاصة لجعل شعار «الجوف عاصمة الطاقة المتجددة» واقعا ملموسا. وأوضح أمير المنطقة أن جمعية الجوف للطاقة المتجددة بدأت خطواتها نحو تحقيق أهدافها لتستمر «الجوف عاصمة الطاقة المتجددة»، من خلال ممارسة جميع الجهات والمؤسسات والأفراد الفعلية في المنطقة، آخذة بعين الاعتبار أهمية بناء جسور التعاون والتفاهم بين جميع الشركاء للوصول إلى الغايات المنشودة.



كانت هذه تفاصيل خبر أمير الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.