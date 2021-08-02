مبيعات السيارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الفرنسية تراجعت بنسبة 35% في يوليو، حيث أدى نقص أشباه الموصلات إلى تقليص المخزون في أحد أكبر الأسواق في أوروبا.

ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء عن مجموعة بلاتفورم أوتوموبيل الصناعية القول «إن فرنسا سجلت 115.7 ألف عملية تسجيل لسيارات الركاب خلال الشهر الماضي.

وفي الأشهر السبعة الأولى من العام، ارتفعت عمليات التسجيل بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، عندما انخفضت المبيعات خلال الموجة الأولى من وباء كورونا.

يشار إلى أن النتيجة البطيئة هي مؤشر آخر على أن تعافي قطاع السيارات في أوروبا أبطأ من الانتعاش الذي شوهد في الولايات المتحدة والصين.