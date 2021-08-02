شكرا لقرائتكم خبر عن "IGI العقارية".. 27 عامًا من ريادة سوق العقارات في مصر والان مع تفاصيل الخبر



IGI تخطط لإطلاق مشروع تجاري على مساحة 100 ألف متر مربع سيكون "أيقونة" مدينة 6 أكتوبر

طرق سداد للوحدات السكنية تصل إلى عشر سنوات بمشروعات الشركة المختلفة القاهرة - سامية سيد - ضخ 300 مليون جنيه في الأعمال الإنشائية بالمشروعات خلال العام الجاريIGI تخطط لإطلاق مشروع تجاري على مساحة 100 ألف متر مربع سيكون "أيقونة" مدينة 6 أكتوبرطرق سداد للوحدات السكنية تصل إلى عشر سنوات بمشروعات الشركة المختلفة

أنشئت شركة « IGI العقارية» عام 1994 وكانت بدايتها بمشروع «جاردينيا بارك» و«حي الأشجار» بمدينة السادس من أكتوبر ، واللذان يعتبران من أوائل المشروعات العقارية التي أنشأت نظام الكومباوند خلال العقد الأخير من القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين واصلت شركة « IGI العقارية» ريادة القطاع العقاري، ونجحت طوال الـ27 عامًا في إنشاء العديد من المشروعات الناجحة وتسليم آلاف الوحدات السكنية للعملاء، وتجهز حاليا لإطلاق مشروعات سكنية وتجارية وإدارية جديدة تضيف للقطاع العقاري بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة.

وقد طرحت مشروع « أشجار سيتي»، والذي يعد درة مشروعات منطقة غرب القاهرة، نظرًا لتميزه بموقع استراتيجي قريب من كافة المحاور والطرق الرئيسية بالمنطقة مثل طريق الواحات، الطريق الدائري، طريق الفيوم، طريق دهشور، كما أنه قريب من خدمات رئيسية منها العديد من المولات التجارية والجامعات المشهورة بمدينة السادس من أكتوبر. وتتيح شركة « IGI العقارية» وحدات سكنية بمساحات تبدأ من 80 مترًا تناسب الأسر الصغيرة وحتى 236 مترًا للراغبين في اقتناء مساحات كبيرة. وبجانب التنوع في المساحة، تعرض تنوع في شكل الوحدة بين وحدات الدور الأرضي بحديقة، ووحدات برووف تيراس أو وحدات دوبلكس بالإضافة إلى وحدات الأدوار المتكررة. وتعمل الشركة خلال الفترة الحالية على استكمال تنفيذ وتسليم الوحدات المباعة بالمشروع بإجمالي 2,000 وحدة ما بين وحدات تم تسليمها وجارٍ تنفيذها.

الأمر نفسه ينطبق على المرحلة الأخيرة من «حي الأشجار» والتي طرحت تحت اسم « أشجار ريزيدنس » بمساحات تبدأ من 140 مترًا حتى 220 مترًا لتناسب احتياجات كافة العملاء، واستجابت الشركة لعملائها وقدمت عروض سداد مغرية وصلت إلى مدة تقسيط حتى 10 سنوات، وفي الوقت نفسه سارعت للبدء في تنفيذه من خلال التعاقد مع إحدى كبرى شركات المقاولات وهي شركة « LMS للبناء» وشركة « العمار » استشاري المشروع، ومن المقرر أن تنتهي من كامل المشروع خلال 4 سنوات فقط.

ولأنها تسعى دائمًا للريادة، نفذت شركة « IGI العقارية»، وحدات مشروعها « أوك بارك » في مدينة 6 أكتوبر على مساحة 21 فدان من خلال 3 نماذج مختلفة ومساحات وتصميمات متنوعة المساحات حيث تتراوح بين 167 إلى 235 مترًا بتسهيلات في السداد تمتد حتى 10سنوات، وتم البدء في تنفيذه على أن يتم تسليم الوحدات للعملاء خلال 3 سنوات. هذا، وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات بمشروعي « أوك بارك » و« أشجار ريزيدنس » بإجمالي 600 وحدة بقيمة 3.5 مليار جنيه.

وكانت قد ضخت« IGI العقارية» 150 مليون جنيه بمشروعاتها خلال العام الماضي 2020 وتستهدف مضاعفة هذه القيمة لتصل إلى 300 مليون جنيه أثناء هذا العام للإسراع من وتيرة الأعمال الإنشائية بمشروعاتها.

ولا ترتكن شركة « IGI العقارية» إلى نجاحاتها السابقة بل تسعى إلى مواصلة مسيرة البناء والتنمية، إذ تمتلك في الوقت الحالي محفظة أراضي تزيد عن 2.5 مليون متر مربع، وتجهز لإطلاق باقة متنوعة من المشروعات السكنية والتجارية والخدمية، تبدأها بمشروع تجاري وترفيهي على مساحة 100 ألف متر تخطط أن يصبح "أيقونة" الأنشطة التجارية والترفيهية بالمدينة، ولذا تعكف الشركة حاليًا مع كبرى المكاتب الاستشارية المتخصصة على وضع تصميمات عالمية تراعي فيها تقديم خدمات غير مسبوقة لزوار المشروع مع الحفاظ على وجود مساحات خضراء واسعة.

شركة « IGI العقارية»، خاطبت شرائح مختلفة من العملاء من خلال مشروعاتها «جاردينيا بارك»، «جاردينيا بارك II» و«جاردينيا سبرينجز». وعلى نحو آخر قدمت مشروعاتها «حي الأشجار»، «أشجار هايتس» ، «أشجار سيتي» و « أوك بارك»، وسلمت نحو 4,500 وحدة سكنية، حيث تضم ما يقرب من 20 ألف نسمة.

وهي إحدى الشركات المنبثقة من المجموعة الدولية للاستثمارات IGI، والتي تأسست عام 1973 وتعد واحدة من شركات القطاع الخاص الرائدة، وتضم شركات متنوعة تعمل في عدة أنشطة وقطاعات منها تصنيع الصلب والبناء وخدمات الدعم النفطي وتجارة السلع الاستهلاكية والأنشطة الزراعية وتجهيز الأغذية ومستحضرات التجميل والإلكترونيات والاتصالات.