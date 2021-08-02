شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بترول عالمية: نتائج اختبارات بئر الجهراء بالصحراء الغربية فاقت التوقعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة United PLc للغاز والنفط أن نتائج الاختبارات الرئيسة فى بئر التطوير الجهراء 8 فى ترخيص أبوسنان فى الصحراء الغربية بمصر، قد فاق التوقعات الداخلية.

وقالت شركة النفط والغاز أيضًا إن البئر سيدخل حيز الإنتاج خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الرئيس التنفيذى براين لاركين قائلا: سنمضى قدما فى حفر بئر استكشاف ASX-1X، وهى الخطوة التالية فى خططهم لزيادة إدراك قيمة هذا الترخيص الاستثنائى.

وتمتلك شركة يونايتد PLC 22% من حصة العمل فى الرخصة التى تديرها شركة كويت إنرجى مصر. وتأسست شركة يونايتد عام 2015 فى بريطانيا واستطاعت أن تحقق نموا سريعا فى مجال استكشاف الغاز والنفط فى غضون سنوات قليلة.