شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الاثنين 2-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر "موقع الخليج 365" اليوم الاثنين 2-8-2021 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها إعلان وزارة البترول إضافة 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة للوحدات العاملة بالغاز الطبيعى فى مصر من خلال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وفقا لما يلي:

البترول: إضافة 1.2مليون وحدة سكنية جديدة للوحدات العاملة بالغاز العام الحالي

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن خطة توصيل الغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالى تستهدف إضافة 1.2مليون وحدة سكنية جديدة للوحدات العاملة بالغاز الطبيعى فى مصر من خلال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل.

البورصة تطلق مؤشرا جديدا للسندات الحكومية غداً الثلاثاء

تطلق إدارة البورصة المصرية، غدًا الثلاثاء، مؤشرًا لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في سوق البورصة المصرية، بعد اعتماد لجنة المؤشرات بالبورصة منهجية المؤشر الجديد استكمالاً لجهودها الرامية لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة.

أسعار الذهب اليوم الاثنين وعيار 21 يسجل 793 جنيها للجرام

فتح سوق الذهب تداولاته اليوم الاثنين 2 أغسطس 2021 على استقرار ملحوظ في السوق المحلي بمصر عند 793 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، في حين يتجه مؤشر الأسعار العالمية للذهب نحو الهبوط خلال الساعات القادمة مما يشير إلي احتمالية هبوط سعر الذهب خلال وقت قريب.

التعاون الدولى: 32 مشروعًا لتطوير الرعاية الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

كشفت وزارة التعاون الدولي، أن حجم التمويلات الجارية، التي أتاحها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، لدعم استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة.

14 % زيادة فى الصادرات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام 2021

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية بلغت خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجارى نحو 2 مليار و35 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و788 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 14%.

وزارة المالية: ماضون فى تعزيز حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات

أكدت وزارة المالية أنها ماضية فى تعزيز حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات، وإرساء دعائم الانضباط المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام، واستيداء حق الدولة، على النحو الذى يُساعد فى تعظيم الموارد، ويضمن حُسن إدارتها.

التخطيط: 73.8 مليار جنيه حجم استثمارات قطاع الزراعة خلال 21/2022 بنسبة زيادة 72%

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع الزراعة بخطة العام المالي 21/2022 وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019ــ 21/2022).

لو موظف حكومة اعرف المدد البينية اللازمة للحصول على الترقية الأخيرة

أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار رقم (265) لسنة 2021 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ومن المقرر أن يطلق الجهاز تطبيق الكتروني خلال أيام يتمكن الموظف من خلاله معرفة مدى أحقيته في الترقية.