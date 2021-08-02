شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات الخليج بجلسة الاثنين باستثناء هبوط مؤشرات بورصة الكويت والان مع تفاصيل الخبر
بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.81% رابحًا 90.09 نقطة ليغلق عند مستوى 11157.02 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.04% رابحًا 10.82 نقطة ليغلق عند مستوى 24922.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 265.1 مليون سهم بقيمة 8.3 مليار ريال.
وصعدت 9 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها المرافق العامة بنسبة 2.28%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.06%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.18%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.63%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.42%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.21%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.17%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.5%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.93%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.83%، ثم قطاعي النقل وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.78%، 0.72%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.68%.
وقفز 59 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الغاز" بنسبة 8.48%، ثم سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 6.35%، ثم سهم "العبداللطيف" بنسبة 5.20%، وتراجع 127 سهمًا على رأسها سهم "سدكو كابيتال ريت" بنسبة 5.48%، ثم سهم "ساكو" بنسبة 2.85%، ثم سهم "سبكيم العالمية" بنسبة 2.82%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 652.8 مليون ريال سعودي.
بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.31% رابحًا 8.72 نقطة ليغلق عند مستوى 2790.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 89 مليون سهم محققة ما قيمته 143.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2236 صفقة لعدد 32 سهمًا، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 1.3%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.01%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.5%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاع السلع بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع العقارات وحيدًا بنسبة 1.02%.
وقفز 14 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 14.76%، ثم سهم شركة أجيليتي للمخازن العمومية بنسبة 5.83%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها سهم مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 9.72%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.85%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.8 مليون ورقة بقيمة 47.3 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.24%.
بورصة أبو ظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.15% رابحًا 11.21 نقطة ليغلق عند مستوى 7404.327 نقطة، فيما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 5 مليارات درهم عند مستوى 1.311 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 389.7 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 6363 صفقة.
وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها البنوك بنسبة 0.94%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.43%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.19%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.16%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.47%، ثم قطاعي الاتصالات والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.4%.
وارتفعت 9 أسهم ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "حقوق اكتتاب شركة ميثاق للتأمين التكافلي 2021" بنسبة 5.66%، ثم سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 4.87%، ثم سهم "بنك أبو ظبي التجاري" بنسبة 1.42%، وتراجع 25 سهمًا على رأسها سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 9.97%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 9.84%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 3.88%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 307.4 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.08%.
بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.38% رابحًا 6.13 نقطة ليغلق عند مستوى 1599.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.9 مليون سهم بقيمة 1.8 مليون دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 133.23% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 4.34%، فيما تراجع قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 9.42% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.38%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 2.39% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 2.3% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 2.13%.
بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.42% خاسرًا 27.52 نقطة ليغلق عند مستوى 6547.70 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.39% خاسرًا 27.88 نقطة ليغلق عند مستوى 7130.05 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.51% خاسرًا 27.60 نقطة ليغلق عند مستوى 5405.88 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.75% خاسرًا 43.07 نقطة ليغلق عند مستوى 5685.54 نقطة.
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 349.4 مليون سهم بقيمة 62 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.9 ألف صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.67%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.62%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.53%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والطاقة بنسبة 0.46%، 0.43%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.22%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.74%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.44%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.02%.