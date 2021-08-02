شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات الخليج بجلسة الاثنين باستثناء هبوط مؤشرات بورصة الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء هبوط مؤشرات بورصة الكويت وحيدة، فيما تصدر البورصات المرتفعة المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.81% رابحًا 90.09 نقطة ليغلق عند مستوى 11157.02 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.31% رابحًا 8.72 نقطة ليغلق عند مستوى 2790.30 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين بنسبة 0.38% رابحًا 6.13 نقطة ليغلق عند مستوى 1599.98 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.81% رابحًا 90.09 نقطة ليغلق عند مستوى 11157.02 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.04% رابحًا 10.82 نقطة ليغلق عند مستوى 24922.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 265.1 مليون سهم بقيمة 8.3 مليار ريال.

وصعدت 9 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها المرافق العامة بنسبة 2.28%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.06%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.18%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.63%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.42%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.21%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.17%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.5%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.93%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.83%، ثم قطاعي النقل وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.78%، 0.72%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.68%.

وقفز 59 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الغاز" بنسبة 8.48%، ثم سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 6.35%، ثم سهم "العبداللطيف" بنسبة 5.20%، وتراجع 127 سهمًا على رأسها سهم "سدكو كابيتال ريت" بنسبة 5.48%، ثم سهم "ساكو" بنسبة 2.85%، ثم سهم "سبكيم العالمية" بنسبة 2.82%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 652.8 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.31% رابحًا 8.72 نقطة ليغلق عند مستوى 2790.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 89 مليون سهم محققة ما قيمته 143.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2236 صفقة لعدد 32 سهمًا، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 1.3%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.01%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.5%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاع السلع بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع العقارات وحيدًا بنسبة 1.02%.

وقفز 14 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 14.76%، ثم سهم شركة أجيليتي للمخازن العمومية بنسبة 5.83%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها سهم مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 9.72%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.85%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.8 مليون ورقة بقيمة 47.3 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.24%.





بورصة أبو ظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.15% رابحًا 11.21 نقطة ليغلق عند مستوى 7404.327 نقطة، فيما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 5 مليارات درهم عند مستوى 1.311 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 389.7 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 6363 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها البنوك بنسبة 0.94%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.43%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.19%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.16%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.47%، ثم قطاعي الاتصالات والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.4%.

وارتفعت 9 أسهم ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "حقوق اكتتاب شركة ميثاق للتأمين التكافلي 2021" بنسبة 5.66%، ثم سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 4.87%، ثم سهم "بنك أبو ظبي التجاري" بنسبة 1.42%، وتراجع 25 سهمًا على رأسها سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 9.97%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 9.84%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 3.88%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 307.4 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.08%.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.38% رابحًا 6.13 نقطة ليغلق عند مستوى 1599.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.9 مليون سهم بقيمة 1.8 مليون دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 133.23% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 4.34%، فيما تراجع قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 9.42% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.38%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 2.39% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 2.3% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 2.13%.





بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.42% خاسرًا 27.52 نقطة ليغلق عند مستوى 6547.70 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.39% خاسرًا 27.88 نقطة ليغلق عند مستوى 7130.05 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.51% خاسرًا 27.60 نقطة ليغلق عند مستوى 5405.88 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.75% خاسرًا 43.07 نقطة ليغلق عند مستوى 5685.54 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 349.4 مليون سهم بقيمة 62 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.9 ألف صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.67%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.62%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.53%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والطاقة بنسبة 0.46%، 0.43%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.22%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.74%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.44%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.02%.