شكرا لقرائتكم خبر عن 8.5 مليار ريال عوائد مرتقبة من استراتيجية النقل بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بالسعودية -التي أطلقها ولي العهد رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية- إلى تطوير قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية بشكل عام، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

فعلى صعيد قطاع الطرق تهدف الاستراتيجية لتحسين مستوى السلامة على الطرق، ورفع مستوى الجودة عليها، وذلك من خلال عدد من المبادرات والمشاريع التي تسهم في وصول المملكة للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، كما تهدف لتقليل نسبة تأخر تنفيذ مشاريع الطرق للحد الأدنى، مما يسهم في تسريع حركة التنمية من خلال تنفيذ مشاريع الطرق التي تعدّ أحد أهم عناصر التنمية والتطور، بحسب وكالة الأنباء السعودية"واس".

يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستند بشكل رئيس إلى صعيد قطاع الطرق، حيث تعدّ المملكة الأولى عالمياً في مؤشر ترابط شبكة الطرق وفقاً لمنتدى التنافسية العالمي 2019.

كما تعدّ المملكة الأولى عربياً في استخدام تقنية الاهتزازات التحذيرية، وهي إحدى أدوات السلامة التي تستخدمها الوزارة لرفع مستوى السلامة على الطرق، حيث أسهمت مع باقي أعمال وأدوات السلامة التي تستخدمها الوزارة في خفض نسبة الحوادث إلى 56%، وعدد الوفيات بنسبة 51%، وإجمالي الإصابات بنسبة 30%، مما أسهم بتحقيق عائد مالي للمجتمع بقيمة 8.5 مليار ريال.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، قد أطلق في 29 يونيو 2021 الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث.