شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتتح أولى جلسات أغسطس على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الإثنين – أول جلسة في أغسطس/آب – وذلك بدعم من مناقشات مشروع الإنفاق على البنية التحتية.



وتلقى البيت الأبيض تأكيدات من قادة مجلس الشيوخ تفيد بأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الإنفاق على البنية التحتية الأمر الذي يدعم النمو الاقتصادي.



وفيما يتعلق بأخبار جائحة كورونا، قفز المتوسط اليومي للإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية إلى 72 ألف حالة، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير/شباط.



ونتيجة لتزايدة حالات الإصابة بفيروس كورونا، حذر أعضاء بالبنك المركزي الأمريكي من تداعيات ذلك على تعافي الاقتصاد في الفترة المقبلة لا سيما في ظل ظهور سلالة أو متحور دلتا سريع التفشي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 190 نقطة) إلى 35125 نقطة، وصعد مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 4418 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 67 نقطة) إلى 14739 نقطة.