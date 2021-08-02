شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يتراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل مخاوف الطلب الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل مخاوف ضعف الطلب فى الصين ، بعد بيانات مخيبة للآمال عن النشاط الصناعي فى أكبر مستورد للنفط فى العالم ،بالإضافة إلى ارتفاع إنتاج منظمة "أوبك" خلال تموز/يوليو.

انخفض خام برنت بنسبة 1.5% إلى مستوي 74.13$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 75.22$ ، وسجل أعلى مستوي عند 75.34$.

عند تسوية الجمعة ، فقد خام برنت بأكثر من 0.9% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 76.12 $ للبرميل.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 1.75% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

فى الصين أظهرت بيانات ،توسع نشاط المصانع الصينية فى تموز/يوليو بأبطأ وتيرة فى ما يقرب من عام ونصف ، بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام وصيانة المعدات والظروف الجوية القاسية.

جددت تلك المخاوف حيال الطلب على الوقود فى أكبر مستورد للنفط فى العالم ، خاصة بعد انخفاض واردات الخام بالفعل خلال حزيران/يونيو لأدنى مستوى فى عام تقريبا.

أظهر مسح لوكالة"رويترز" أن إنتاج النفط من منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ارتفع فى تموز/يوليو إلى أعلى مستوياته منذ نيسان/أبريل 2020 ، بعد قرار تخفيف قيود الإنتاج بموجب اتفاق تحالف "أوبك بلس" ،وبعدما ألغت السعودية تدريجيا خفضها الطوعي فى إنتاجها النفطي.