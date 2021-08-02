" تحمل ألوان علم الرينبو".. القصة الكاملة لأزمة طباعة العملة البلاستيكية الجديدة فئة 20 و10 جنيه

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت وزارة المالية قرار بتغير العشرة جنيهات و العشرين جنيه من العملات “الورقية” الى العملات “البلاستيكية” المصنوعة من مادة البوليمر . وسوف تداول العملات النقدية البلاستيكية الجديدة بجانب العملات النقدية في الفترة المقبلة . و تأكد وزارة المالية بأن صدور قرار تغير العملات النقدية ( العشرة جنيهات و العشرين جنيه ) للبلاستيكية، بناء على زيادة التأمين على العملات و ذلك القرار سوف يؤدي على صعوبة تزوير الاموال النقدية في الفترة المقبلة .

و من المقرر أن يبدأ البنك المركزي في طباعة النقود البلاستيكية «البوليمر»، منتصف العام الجاري، بمطبعة البنك المركزى الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تسبب تصميم العملة البلاستيكية الجديدة فئة 20 جنيه في حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تداولت صور العملات البلاستيكية الجديدة “البوليمر” فئة العشرة والعشرين جنية، وعليها ألوان تشبه “قوس قزح” الذي يشير إلى شعار المثليين الجنسيين “الرينبو”.

وقال مصدر مسئول إن التصميمات المتداولة مبدئية وليست نهائية، مشيراً إلى أن هناك تصميمات أخرى للعملات فئة 10 جنيهات و20 جنيه سيتم الإستقرار على أحدهم بشكل نهائي قريباً، قبل طرحها في نوفمبر 2021.

ويحمل التصميم لفئة العشرة جنيهات مصرية صورة لمسجد الفتاح العليم الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة يناير 2019، وذلك بدلا من صورة مسجد الرفاعي، أحد معالم العمارة الإسلامية بالقاهرة القديمة.

ويحمل تصميم العشرين جنيها صورة لمسجد محمد علي، والذي يحمل اسم مؤسس الأسرة العلوية التي حكمت مصر منذ بدايات القرن التاسع عشر، وحتى سقوط الملكية في خمسينات القرن العشرين.

ويربط التصميمين بأنه يشير إلى العلاقة الممتدة بين تاريخ مصر الحديثة، و"الجمهورية الجديدة"، وهو شعار أطلقه الرئيس المصري في يوليو الماضي وصفا للمرحلة التالية التي تمر بها البلاد.

ومن المقرر أن تتولى مطبعة البنك المركزي الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة طرح العملات البلاستيكية قريبا، في حين قال مسؤول بالبنك المركزي المصري في تصريحات لصحيفة المال الاقتصادية المصرية إن التصميمات المنشورة مازالت قابلة للتعديل والإضافة وليست نهائية.

وبدأ إنتاج فئات النقد المصرية الجديدة، فى صورة بلاستيك “بوليمر”، بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة فى العالم، وبمواصفات تأمين هى الأحدث على المستوى الدولى، علي أن يتم تداول الفئات الجديدة فئات 10جنيهات و20 جنيه من العملات البلاستيكية بجانب فئات النقد الورقية السارية حالياً.

طباعة العملات البلاستيكية الجديدة

وبدأت خطوط الإنتاج بالمطبعة الجديدة طباعة النقود البلاستيكية فئة الـ10 و20 جنيه، لطرحها في الأسواق خلال شهر نوفمبر 2021، مع إستمرار تداولها مع النقود الورقية لرصد رضا المواطنين عنها، على أن يتم لاحقًا طبع النقود البلاستيكية لباقي فئات العملة الورقية في مصر.

ويُعتبر مركز إعداد النقدية (الكاش سنتر) بالعاصمة الإدارية هو الأكبر في الشرق الأوسط، ويهدف إلى إعداد منظومة جديدة لإدارة الكاش “Cash Management” تشمل إعداد مركز رئيسي جديد “Cash Center” وتجهيزه بأحدث الأنظمة الآلية الحديثة.