شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.11% بختام تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيه عند مستوى 711.042 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11%، ليغلق عند مستوى 10821 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2379 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13309 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4191 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2813 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3803 نقطة.