شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين الموافق 2-8-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر1 يورو 4.46 ريال سعودى، وسجل 1جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.76 ريال سعودى، وذلك مقارنة بأسعار الأمس.

أما عن أسعار العملات فى مصر شهدت تباينا ملحوظا اليوم أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك، ليسجل سعر الدولار والريال السعودى استقرارا لليوم الثانى، فى حين تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، ليسجل 18.53 للشراء، 18.67 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ18.52 للشراء، 18.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.46 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.22 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 3.01 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.76 ريال سعودي .

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.48 ريال سعودي.

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 218.35 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:





سعر الذهب عيار 24بنحو 218.35 ريال بما يعادل 58.22$ سعر الذهب عيار 22بنحو 200.15 ريال بما يعادل 53.37$ سعر الذهب عيار 21بنحو 191.06 ريال بما يعادل 50.95$ سعر الذهب عيار 18بنحو 163.76 ريال بما يعادل 43.67$ سعر الذهب عيار 14بنحو 127.37 ريال بما يعادل 33.96$ سعر الذهب عيار 12بنحو 109.17 ريال بما يعادل 29.11$ سعر أوقية الذهببنحو 6,791 ريال بما يعادل 1,811$ سعر جنيه الذهببنحو 1,528 ريال بما يعادل 407.56$ سعر كيلو الذهببنحو 218,348 ريال بما يعادل 58,222$