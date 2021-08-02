شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 74.67 دولار و73.25 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 74.67 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.25دولار للبرميل .

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الاثنين، انخفضت وذلك وسط مخاوف حيال الاقتصاد الصيني وذلك بعد أن أظهر مسح تراجع نمو نشاط المصانع بالصين .

وسجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية هي الثانية لها علي التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 3% مقارنة بنهاية الأسبوع الماضى، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 2.6%.

واتفق كبار منتجي النفط في اجتماع لـ"أوبك"، على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس.