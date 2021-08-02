شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الاثنين وعيار 21 يسجل 793 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح سوق الذهب تداولاته اليوم الاثنين 2 أغسطس 2021 على استقرار ملحوظ في السوق المحلي بمصر عند 793 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، في حين يتجه مؤشر الأسعار العالمية للذهب نحو الهبوط خلال الساعات القادمة مما يشير إلي احتمالية هبوط سعر الذهب خلال وقت قريب.

وينتظر سوق المعادن والعملات اليوم الإثنين 2 أغسطس، القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي الألماني ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر من ISM في الولايات المتحدة، وهي بيانات لها تأثير على توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 سجل 906.25 جنيه. عيار 21 سجل 793 جنيها. عيار 18 سجل 679.75 جنيه. أونصة الذهب 1813 دولارا. الجنيه الذهب 6344 جنيها.

شهد سعر الذهب الأسبوع المنقضى تقلبات كبيرة وذلك في البورصات العالمية وكذلك السوق المصري، حيث سجلت الأسعار مستويات مرتفعة قاربت من 1830 دولار ثم هبطت بختام جلسات الأسبوع إلي 1813 دولار يوم الجمعة، وفي السوق المصري سجلت الأسعار مستويات مرتفعة قاربت 800 جنيه للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر لكن الأسعار هبطت بختام جلسات التداول إلي 793 جنيها للجرام.