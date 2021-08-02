شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 2-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدينار الكويتى تباينا ملحوظا اليوم الاثنين 2-8-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات الصباحية للبنوك، مسجلا تباينا في البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.37 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.36 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع، وسجل فى بنك قناة السويس 52.07 جنيه للشراء، و52.43 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى سجل 52.07 جنيه للشراء، و52.43 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم، استقراره أمام الجنيه المصرى، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل فى بنك الاسكندرية ليسجل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى52.07 جنيه للشراء.

52.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.37 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 49.36 جنيه.

52.34 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.39 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.37 جنيه للشراء.

52.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس52.07 جنيه للشراء.

52.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.34 جنيه للشراء.

52.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.49 جنيه للشراء.

52.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.38 جنيه للشراء.

52.41 جنيه للبيع.