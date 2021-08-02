شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تبتعد عن ذروة أسبوعين بعد بيانات صينية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى مخاوف بشأن الطلب الفعلي ، بعد صدور بيانات ضعيفة فى الصين أكبر مستهلك للمعادن فى العالم.

انخفضت أسعار الفضة بنسبة 0.7% إلى مستوي 25.31$ ، من مستوي الافتتاح عند 25.48$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 25.65$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.1% ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوعين عند 25.80$ للأوقية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 1.25% ،فى أول مكسب أسبوعي فى شهر ، بفضل هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

فى الصين أظهرت بيانات ،توسع نشاط المصانع الصينية فى تموز/يوليو بأبطأ وتيرة فى ما يقرب من عام ونصف ، بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام وصيانة المعدات والظروف الجوية القاسية.

جددت تلك المخاوف حيال ضعف الطلب الفعلي على المعادن والسلع ،حيث تعتبر الصين أكبر مستهلك لهما فى العالم.