شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوياتها على الإطلاق وسط معنويات قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لأعلى مستوياتها على الإطلاق ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقت بالجلسة السابقة ، يأتي هذا الارتفاع وسط معنويات قوية تسيطر على المستثمرين ، مع توالي إفصاح كبرى الشركات والبنوك عن نتائج أرباح تفوق التقديرات خلال الربع الثاني من هذا العام.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.7% حتى الساعة 11:33 بتوقيت غرينتش ،مسجلا مستوى قياسي جديد عند 465.84 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.5% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بحوالي 0.1 % ، فى ثاني مكاسب أسبوعي على التوالي ، وسط معنويات إيجابية تسيطر على مستثمرين فى أوروبا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالجلسة السابقة ، مسجلا مستوى قياسي جديد ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التجزئة ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ، بعد تحقيق كبرى شركات القطاع نتائج أعمال قوية.

تتوالي كبرى البنوك والشركات الأوروبية الإفصاح عن نتائج أرباح قوية تتجاوز تقديرات الخبراء خلال الربع الثاني من هذا العام ،وهو ما يعكس القدرة الكبيرة فى تجاوز الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.5% ، بفعل عمليات تصحيح و جني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوى قياسي جديد عند 4,429.97 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.6% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 قرابة 0.9% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.25% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.7%.