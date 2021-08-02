شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يعاود الارتفاع – تحليل – 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم فايزر (PFE) الارتفاع في آخر جلساته، بعدما حاول السهم جني أرباح ارتفاعاته على المدى القصير، في الوقت الذي تظهر فيه الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول بذلك تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.05% بما يعادل 0.02 نقطة ليستقر على سعر 42.81 دولار، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 41.90، ليستهدف مستوى المقاومة 44.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد