شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو وسط توقعات سلبية – تحليل – 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بايدو (BIDU) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بنسبة بلغت -1.83% بما يعادل -3.05 نقطة ليستقر السهم على سعر 164.01 دولار، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة منه لتصريف تشبعه البيعي الذي كان واضحاً بها من قبل.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 176.60، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المحوري 152.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط