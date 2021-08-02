شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست يحاول اختراق مقاومة عنيدة – تحليل – 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كومكاست (COMCAST CORP) في آخر جلساته، وذلك وسط محاولاته المستمرة اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 58.55، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.24% بما يعادل 72 سنت ليستقر السهم على سعر 58.83 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 58.55، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 62.35.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد