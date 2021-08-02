شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يهاجم مقاومة محورية – تحليل – 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سيسكو (CISCO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 55.30، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.54% بما يعادل 30 سنت ليستقر على سعر 55.37 دولار، ولكن أمام ذلك يحاول السهم تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 55.30، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 57.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد