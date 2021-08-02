شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يتلون باللون الأحمر – تحليل – 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم إي باي (EBAY) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليتكبد السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -7.08%

بما يعادل -5.20 نقطة ليستقر على سعر 68.21 دولار، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي ليساعده على الارتفاع من جديد، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 70.77، ليستهدف مستوى الدعم القريب 67.24.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط