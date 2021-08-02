شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليار ريال استثمارات لـ529 ترخيصا صناعيا بالنصف الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصناعة عن أن إجمالي التراخيص الصناعية الجديدة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 529 ترخيصا، بحجم استثمارات بلغ 20 مليار ريال، مشيرة إلى أن المصانع التي بدأت الإنتاج في تلك الفترة بلغت 302 مصنع، بينما بلغ إجمالي الوظائف التي وفرها القطاع نحو 30 ألف وظيفة منها 42 % سعوديون.

وذكرت الوزارة أن في قطاع التعدين بلغ عدد الرخص للكشف عن المعادن في النصف الأول نحو 74 رخصة، بينما أصدرت نحو 122 رخصة لمحاجر مواد البناء، إضافة إلى إصدار 8 رخص للتعدين والمناجم و11 رخصة للاستطلاع.

وأشارت الوزارة إلى أنها خلال النصف الأول حققت بعض المنجزات منها: اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني الجديد، فيما دشنت رخص محاجر مواد البناء، بينما تم تأسيس مركز الأزمات والطوارئ، إضافة إلى اعتماد مجلس الاستدامة في منظومة الصناعة والثروة المعدنية.

ولفتت الوزارة إلى أن من ضمن المنجزات: إطلاق برنامج صنع في السعودية، وتدشين أول جهاز للتنفس الصناعي بصناعة سعودية، إضافة إلى إطلاق برنامج دعم الأجور لتوطين وظائف القطاع الصناعي، وإطلاق المنصة الرقمية الجديدة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح: إن تلك الأرقام تمثل قفزة مهمة في الوزارة بما تشهده من ارتفاع كبير، يعكس اهتمام الحكومة بهذين القطاعين، وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.