شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الذهب مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت اسعار الذهب اليوم الاثنين وسط حذر من المستثمرين الذين يترقبون بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية لشهر يوليو تموز التي تصدر يوم الجمعة لقياس متانة سوق العمل في حين حد أيضا من جاذبية الذهب صعود الأسهم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1807.54 دولار للأوقية بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش. وتراجعت الأسعار يوم الجمعة من ذروة أسبوعين بعدما تعافى الدولار قليلا من أقل مستوى في شهر.

ونزل مؤشر الدولار 0.8 الأسبوع الماضي مسجلا أسوأ أداء فيما يزيد عن شهرين.

وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1810.90 دولار.