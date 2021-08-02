الاقتصاد

تراجع الذهب مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

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الدمام - شريف احمد - انخفضت اسعار الذهب اليوم الاثنين وسط حذر من المستثمرين الذين يترقبون بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية لشهر يوليو تموز التي تصدر يوم الجمعة لقياس متانة سوق العمل في حين حد أيضا من جاذبية الذهب صعود الأسهم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1807.54 دولار للأوقية بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش. وتراجعت الأسعار يوم الجمعة من ذروة أسبوعين بعدما تعافى الدولار قليلا من أقل مستوى في شهر.

ونزل مؤشر الدولار 0.8 الأسبوع الماضي مسجلا أسوأ أداء فيما يزيد عن شهرين.

وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1810.90 دولار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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