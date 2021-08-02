شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع مع بيانات سلبية للاقتصاد الصيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط مخاوف حيال الاقتصاد الصيني بعد أن أظهر مسح أن نمو نشاط المصانع تراجع بشكل حاد لدى ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم مع تفاقم المخاوف بشأن زيادة إنتاج النفط من منتجي أوبك.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 74.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0653 بتوقيت جرينتش بعد أن هبطت إلى مستوى متدن عند 74.10 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 73.25 دولار للبرميل بعد انخفاضها إلى 72.77 دولار للبرميل.

وقال إدوارد مويا كبير المحللين في أواندا "الصين تقود الانتعاش الاقتصادي في آسيا، وإذا تزايد التراجع، ستزداد المخاوف من أن تشهد التوقعات العالمية انخفاضا كبيرا.