شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع تحت ضغط مخاوف الطلب الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الاثنين ليتخلى الخام الأمريكي عن أعلى مستوى فى أسبوعين ،ويواصل خام برنت خسائره لليوم الثاني على التوالي ، تحت ضغط مخاوف ضعف الطلب فى الصين ، بعد بيانات مخيبة للآمال عن النشاط الصناعي فى أكبر مستورد للنفط فى العالم ،بالإضافة إلى ارتفاع إنتاج منظمة "أوبك" خلال تموز/يوليو.

تراجع الخام الأمريكي قرابة 1.2% إلى مستوي 72.80$ ، من مستوى الافتتاح عند 73.66$، و سجل أعلى مستوي عند 73.89$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.5% إلى مستوي 74.13$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 75.22$ ، وسجل أعلى مستوي عند 75.34$.

عند تسوية الجمعة ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.4% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 74.21$ للبرميل ،فى المقابل انخفض خام برنت بأكثر من 0.9% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 1.75% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

فى الصين أظهرت بيانات ،توسع نشاط المصانع الصينية فى تموز/يوليو بأبطأ وتيرة فى ما يقرب من عام ونصف ، بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام وصيانة المعدات والظروف الجوية القاسية.

جددت تلك المخاوف حيال الطلب على الوقود فى أكبر مستورد للنفط فى العالم ، خاصة بعد انخفاض واردات الخام بالفعل خلال حزيران/يونيو لأدنى مستوى فى عام تقريبا.

أظهر مسح لوكالة"رويترز" أن إنتاج النفط من منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ارتفع فى تموز/يوليو إلى أعلى مستوياته منذ نيسان/أبريل 2020 ، بعد قرار تخفيف قيود الإنتاج بموجب اتفاق تحالف "أوبك بلس" ،وبعدما ألغت السعودية تدريجيا خفضها الطوعي فى إنتاجها النفطي.