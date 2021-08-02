شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 2-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 2-8-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل ثباتا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهد سعر اليورو تباينا ملحوظا لليوم الثانى على التوالى اليوم أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.53جنيه للشراء، و18.67جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ18.52جنيه للشراء، و18.73جنيه للبيع، أما فى بنك مصر بلغ 18.53جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 18.52جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.11 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.