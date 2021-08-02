شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف مكاسبه قرب أعلى مستوى فى 4 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا ضمن عمليات تصحيح يوم الجمعة مقابل الدولار الأمريكي ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، بفعل انحسار احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ، خاصة بعد تأكيدات مجلس الاحتياطي الاتحادي فى استمرار دعم الاقتصاد الأكبر فى العالم حتى تحقيق أهدافه كاملة.

زاد اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.1888$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1867 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1859$.

فقد اليورو يوم الجمعة نسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت العملة الأوروبية الموحدة فى وقت سابق أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.1908$.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حقق اليورو ارتفاعا بنسبة 0.8% مقابل الدولار ، فى أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أيار/مايو الماضي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.2% ،ليستأنف خسائره التي توقفت فى اليوم السابق مؤقتا ، ليقترب مجددا من ملامسة أدنى مستوى فى شهر عند 91.78 نقطة ،عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى ظل انحسار احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ، خاصة بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي منتصف الأسبوع الماضي.

أكد المركزي الأمريكي على استمراره فى دعم الاقتصاد حتى تتحقق أهداف التضخم والتوظيف ،وقال رئيس البنك "جيروم باول" إن تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة أمور لا تزال بعيدة المنال ،وأن سوق العمل لا يزال أمامه بعض الوقت حتى يقف على أرضية صلبة.