شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم لأول مرة في ثلاثة جلسات مع انخفاض الدولار في أولى جلسات الأسبوع والشهر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم بقرابة الواجد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 21 من حزيران/يونيو، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 11 من كانون الثاني/يناير، وعكست آنذاك الأدنى لها منذ 23 من كانون الأول/ديسمبر 2020 وسط استأنف مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له منذ مطلع نيسان/أبريل للجلسة السادسة في تسعة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.97% لتتداول حالياً عند 1,056.68$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,046.50$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,049.00$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 92.08 مقارنة بالافتتاحية عند 92.11.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تؤكد على اتساع القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية عالمياً عند ما قيمته 63.1 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل ما قيمته 62.1 في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 60.8 مقابل 60.6 في حزيران/يونيو، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 87.9 مقابل 92.1، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.3% في أيار/مايو الماضي.

على الصعيد الأخر، تابعنا أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية والتي أفادت بأن المزيد من المقاطعات في اليابان دخلت مع مطلع هذا الأسبوع في حالة الطوارئ التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا، وتزامن ذلك مع ذكر وسائل الإعلام الحكومية الصينية بأن الحكومية الصينية على مختلف المستويات في جميع أنحاء البلاد قد اتخذت تدابير احتواء الفيروس التاجي عقب عودة ظهور الإصابات التي قيل أنها بدأت في مدينة نانجيج.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها السبت الماضي في تمام 04:30 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 196.55 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,200,412 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الجمعة الماضية، قراءة 3.84 مليار جرعة.

ونود الإشارة لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.